Брат Кейшона здобув яскраву перемогу нокаутом в андеркарді бою Берінчик – Девіс

В андеркарді бою Денис Берінчик (19-0, 9 КО) – Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) на ринг вийшов молодший брат суперника українця, Кеон (2-0, 1 КО).

Він здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. 23-річний Кеон технічним нокаутом здолав Айру Джонсона (3-3, 2 КО).

У другому раунді Девіс-молодший вдало пробивав захист опонента, що той не втримався на ногах.

6’4” and fighting at 147 lbs 🤯



Keon Davis has the potential to be as good as his older brothers — or better. #BerinchykKeyshawn

pic.twitter.com/NToMhmCimx — Uncrowned (@uncrownedcombat) February 15, 2025

Keon Davis gets the first stoppage of his career pic.twitter.com/advJ6LpJHp — jt (@_jt1211) February 14, 2025

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.