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Брат Кейшона здобув яскраву перемогу нокаутом в андеркарді бою Берінчик – Девіс

Руслан Травкін — 15 лютого 2025, 04:48
Брат Кейшона здобув яскраву перемогу нокаутом в андеркарді бою Берінчик – Девіс
Кеон Девіс
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В андеркарді бою Денис Берінчик (19-0, 9 КО) – Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) на ринг вийшов молодший брат суперника українця, Кеон (2-0, 1 КО).

Він здобув свою другу перемогу на професійному ринзі. 23-річний Кеон технічним нокаутом здолав Айру Джонсона (3-3, 2 КО).

У другому раунді Девіс-молодший вдало пробивав захист опонента, що той не втримався на ногах.

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.

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