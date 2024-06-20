Гарсія оголосив про завершення кар'єри у віці 25 років

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це 25-річний спортсмен повідомив у соцмережах.

Причинами такого рішення є проблеми у житті Раяна та корупція у боксі.

"У мами рак. На мене подали в суд. Мої добавки були зіпсовані. Я переживаю розлучення. Усі постійно обговорюють мене в Інтернеті. Девін хоче позбавити мене перемоги. Це все б'є мене, але все ще люблю Бога. У моєму житті зараз дуже складний період. Я людина, я не Бог. Я буду робити помилки. Насправді я просто намагався розкласти трохи грошей по своїх кишенях.

З боксом і без мене все буде добре, але все одно, це все відстій. Мені було весело бути частиною цього, і було весело бити людей. Я закінчив цю гру. Забудьте, що я існував і все. Я закінчив. У боксі багато корупції. Я покінчив із цим і тепер можу займатися акторською майстерністю або співати. Я все одно буду тренуватися, але з цим усім я покінчив. Найсумніше, що я чудовий боксер, розважаю і нокаутую людей.

Я офіційно на пенсії", — написав Гарсія.