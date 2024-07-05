WBC відсторонила Гарсію за расизм

WBC (Світова боксерська рада) відсторонила американського боксера Раяна Гарсію від діяльності в організації за расистські висловлювання про афроамериканців і зневажливі заяви на адресу мусульман.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у соцмережі X.

"Користуючись своїми повноваженнями президента WBC, я виключаю Раяна Гарсію з будь-якої діяльності нашої організації. Ми відкидаємо будь-яку форму дискримінації. Я побоююся за здоров'я Раяна, оскільки він відхилив численні спроби надати йому допомогу в лікуванні психічного здоров'я і наркоманії", — написав Сулейман.

Зазначимо, що сам боксер, згодом, публічно попросив вибачення у соцмережах.

"Я просто тролив. Я хочу, щоб усі вбивства припинилися. Я всіх люблю. Вибачте, якщо я вас образив", — написав Гарсія.

Раніше ми повідомляли, що Раяна дискваліфікували на один рік через провалений допінг-тест.