WBC скасувала титульний бій Радченка, який повинен був відбутися в Києві

Всесвітня боксерська рада (WBC) скасувала титульний бій між українським боксером Сергієм Радченком (11-7, 5 КО) та володарем поясу WBC у бриджервейті Кевіном Лереною (30-3, 14 КО).

Про це повідомляє Вoxingtalk.com.

Проведення поєдинку планувалося на 22 лютого у Києві: цей івент міг стати першим титульним боєм світового рівня в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

Однак Лерена, з нерозголошених причин, кілька разів просив про перенесення бою, а потім взагалі відмовився від поїздки в Україну.

Радченко останній бій провів у серпні проти Андрія Пешича із Сербії у Києві. Сергій переміг одноголосним рішенням суддів та завоював пояс WBC Silver.

Лерена у листопаді 2023 року став володарем тимчасового титулу WBC у бриджервейті.

Раніше повідомлялося, що легенда світового боксу Володимир Кличко розглядає можливість свого повернення на професійний ринг, але ще не отримав конкретної пропозиції від Саудівської Аравії. За інформацією "Чемпіона", "оффер" до 48-річного українця може надійти найближчими днями.