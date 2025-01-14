Воррен назвав наступного суперника Усика

Промоутер Френк Воррен заявив, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) поб'ється з переможцем бою Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) – Джозеф Паркер (35-3, 23 КО).

Цитує промоутера Daily Mail.

"Усик сказав мені на вихідних, що він битиметься з переможцем бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі", – сказав Воррен.

Поєдинок Дюбуа та Паркера відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Напередодні провели дуель поглядів.

Нагадаємо, Усик за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.