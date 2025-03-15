Промоутер Дюбуа відреагував на рішення WBO зобов'язати Усика провести бій з Паркером

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), відреагував на вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі The Ring.

Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

"Реванш Усик – Дюбуа? Побачимо, що станеться. У цій ситуації залучено багато компонентів, які перебувають у русі. Але може сказати одне – Джозеф Паркер зараз у чудовій позиції. Це 100%", – сказав Воррен.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.