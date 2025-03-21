Він переможе його: промоутер про реванш Усик – Дюбуа

Френк Воррен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO), вважає свого клієнта фаворитом у поєдинку проти чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO Олександра Усика (23-0, 14).

Цитує промоутера Sky Sports.

"Зараз ми працюємо над тим, яким буде наступний бій Дюбуа. У нього є кілька варіантів, але я б дуже хотів, щоб це був бій проти Усика. З очевидних причин: чотири пояси на кону, суперечливість першого бою і той факт, що, на мою думку, Даніель став зовсім іншим бійцем за останні 18 місяців або близько того. Наразі ми ведемо переговори з певними людьми. Цей чотирихвилинний перепочинок, який Усик отримав в першому бою, був просто смішним. Було багато суперечок, так чи інакше. Хай то буде Ер-Ріяд чи Вемблі, це найбільший бій у боксі, і якщо він буде на Вемблі, то всі квитки будуть розпродані. Я вважаю за краще, щоб він відбувся влітку, зі зрозумілих причин. Це шоу для того, щоб бути просто неба", – розповів промоутер.

Воррен вважає, що Дюбуа досягнув значного прогресу та здатний здолати Усика.

"Шкода, що Дюбуа пропустив бій з Паркером. Але він дуже впевнений у собі, він відчуває, що це його час. Він показав світові, що він з себе представляє. Він був найзайнятішим надважковаговиком такого рівня і бився з найкращими суперниками. Я думаю, що він переможе Усика, якщо ми зможемо зробити цей бій", — сказав Воррен.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.