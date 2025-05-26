Промоутер назвав умову організації бою Ітауми з Баколе

Промоутер Френк Воррен назвав умови організації бою британського надважковаговика Мозеса Ітауми (11-0, 9 KO) проти Мартіна Баколе (21-2-1, 16 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі BoxNation.

"Я не розумію, чому так багато говорять про Баколе. Його останні два бої були слабкими: ледве витягнув нічию з Аджагбою і був нокаутований Паркером.

Нехай він отримає свій "грандіозний бій", виграє його — тоді й подивимось, чи варто йому давати шанс. Але на сьогодні — ні один з останніх боїв не виправдовує його претензій на поєдинок з Мозесом чи будь-ким іншим із топів", – заявив Воррен.