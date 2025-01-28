Це кінець: Воррен – про кар'єру Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен відреагував на чутки про можливе повернення колишнього чемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2–1, 24 КО).

Цитує промоутера Seconds Out.

"Багато хто вважає, що Тайсон не завершив кар'єру? Мені байдуже, що всі вони кажуть, це не має значення. Тайсон Ф’юрі завершив кар'єру — і це кінець. Може бути багато думок щодо цього рішення, однак рішення самого Тайсона є найважливішим", – розповів Воррен.

Напередодні британський тренер Джеймі Мур назвав умову, за якої Тайсон може змінити рішення щодо завершення кар’єри.

Нагадаємо, що минулого року Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.