Промоутер Ф'юрі відреагував на рішення Тайсона про завершення кар'єри
Промоутер Френк Воррен оцінив рішення колишнього чемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2–1, 24 КО) завершити кар'єру після другої поразки від володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Цитує промоутер Boxing Sceane.
"Благослови його Бог. Якщо це те, що він хоче зробити, це те, що він повинен зробити. Я завжди говорив це: ніхто не повинен намагатися впливати на нього у світі боксу, і на те що він повинен робити.
Він заробив багато грошей. У нього була фантастична кар'єра, він найкращий британський важковаговик, ймовірно, найкращий у своєму дивізіоні. Тайсон ділить перше місце серед найкращих надважковаговиків у столітті. Він брав участь у чудових боях. Він був захоплюючим. Коли я був поруч з ним, я насолоджувався кожною хвилиною, і я сподіваюся, що всі фанати теж.
Сподіваюся, що він не залишить бокс і захоче працювати в боксі. Але він був геніальним для британського та світового боксу. Я бажаю йому чудової пенсії та насолоджуватися життям", – розповів Воррен.
Нагадаємо, що минулог року Тайсон Ф'юрі провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.
Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.
Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.