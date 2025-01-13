Промоутер Ф'юрі відреагував на рішення Тайсона про завершення кар'єри

Промоутер Френк Воррен оцінив рішення колишнього чемпіона світу Тайсона Фʼюрі (34-2–1, 24 КО) завершити кар'єру після другої поразки від володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує промоутер Boxing Sceane.

"Благослови його Бог. Якщо це те, що він хоче зробити, це те, що він повинен зробити. Я завжди говорив це: ніхто не повинен намагатися впливати на нього у світі боксу, і на те що він повинен робити.

Він заробив багато грошей. У нього була фантастична кар'єра, він найкращий британський важковаговик, ймовірно, найкращий у своєму дивізіоні. Тайсон ділить перше місце серед найкращих надважковаговиків у столітті. Він брав участь у чудових боях. Він був захоплюючим. Коли я був поруч з ним, я насолоджувався кожною хвилиною, і я сподіваюся, що всі фанати теж.

Сподіваюся, що він не залишить бокс і захоче працювати в боксі. Але він був геніальним для британського та світового боксу. Я бажаю йому чудової пенсії та насолоджуватися життям", – розповів Воррен.