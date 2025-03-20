Гірн назвав терміни повернення Джошуа

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) зможе відновити повноцінні тренування у квітні-травні.

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Травма? Верхня частина його тіла, ось і все", – сказав Хірн.

Нічого серйозного, але це означає, що він повернувся до тренувань, але ще не зовсім готовий до повного повернення до табору.

Йому потрібно ще близько восьми тижнів, щоб він міг правильно бити, тобто, до квітня-травня, поки він не зможе почати тренувальний табір повністю, і це веде нас до кінця літа", – сказав Гірн.