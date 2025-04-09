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Усе можливо: Воррен – про бій Дюбуа з Усиком

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 20:54
Усе можливо: Воррен – про бій Дюбуа з Усиком
Дюбуа та Усик
Getty Images

Промоутер Френк Воррен заявив, що володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) може наступний бій провести проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23−0, 14 КО).

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Думаю, що Дюбуа битиметься цього року. Я б із радістю побачив Усика серед його суперників. Усе можливо, абсолютно все.

Нам потрібнл продовжувати працювати й намагатися організувати цей бій. Суперважка вага зараз у вогні. Поєдинки відбуваються, у нас багато надважковаговиків, і ми організовуємо бої і цей поєдинок був би прекрасним", – сказав Воррен.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Олександр Усик Френк Воррен Даніель Дюбуа

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