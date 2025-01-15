Промоутер Дюбуа назвав умову, за якої Джошуа зможе отримати бій за титул

Промоутер Френк Воррен заявив, що Ентоні Джошуа, щоб отримати бій з переможцем поєдинку між чемпіоном IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) і володарем тимчасового титулу WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO), необхідно "піти й виграти поєдинок".

Цитує промоутера Sky Sports.

Воррен вважає, що Джошуа не отримає санкції за бій за титул чемпіона світу IBF відразу після поразки.

"Вони не дозволять йому цього зробити. IBF цього не дозволить", – зазначив Воррен.

Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його промоутер Едді Гірн зробив заяву, що Джошуа може побитися з переможцем поєдинку Дюбуа — Паркер, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

У своєму останнього поєдинку Джошуа програв Дюбуа. Ей Джей опинився у нокауті в п'ятому раунду, програвши бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.