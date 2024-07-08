Росія атакує хворих дітей: Володимир Кличко звернувся до міжнародної аудиторії

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко звернувся до міжнародної аудиторії з закликом зупинити країну-терористку.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Я сам сьогодні чув вибухи у Києві. росія використовує ракети, щоб атакувати найбільш беззахисних людей – хворих дітей. Для путіна діти, які лежать на лікарняних ліжках з раком та іншими важкими хворобами, є законними воєнними цілями.

Це неймовірна зневага до всього людського. Під час війни ми самі неодноразово відвідували лікарню та збирали пожертви для допомоги дітям.

Світ має усвідомити, що путін не хоче миру, а завдає все більш жорстоких ударів. Що ми за люди, якщо дозволяємо, щоб невинні діти, які лежать на лікарняних ліжках, були воєнними цілями? Його треба зупинити!" — написав Кличко.