Володимир Кличко: Україна точно дивитиметься цей бій, попри на ракети та дрони камікадзе

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко впевнений, що вся Україна спостерігатиме за боєм Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі.

Своїми очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство він поділився в інтерв’ю Sky Sports.

"Це абсолютно історичний момент, вперше за 25 років, з 1999 року, бій за титул абсолютного чемпіона. Я не міг зробити цього зі своїм братом, бо ти не битимешся з братом (посміхається, - прим.), він сильніший, старший і вищий, тому я не мав такої можливості.

Цей бій історично важливий, тому що країна одного з бійців воює. Україна точно дивитиметься цей бій, попри ракети та дрони камікадзе. Сподіваюся в українців буде 48 хвилин, щоб насолодитися боксом", - сказав Кличко.