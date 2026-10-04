Віттакер "вижив" у битві за пояс WBC Silver після повного домінування у перших дев'яти раундах

Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (13-0-1, 9 КО) переміг Конора Воллеса (17-2, 12 КО) на вечорі боксу в Бірмінгемі.

Він зумів захистити свій титул чемпіона WBC Silver. Протягом перших дев'яти раундів фаворит демонстрував абсолютну домінацію, проте в заключних трихвилинках австралієць перехопив ініціативу та завдав господарю рингу серйозних проблем.

Віттакер декілька разів опинявся на настилі, але ці епізоди не фіксувались як нокдаун. Врешт-решт Бен зумів "вижити" до фінального гонгу й отримати перемогу одностайним рішенням суддів – 117:111, 116:112 та 115:113.

Огляд бою Віттакер – Воллес

Цей успіх гарантував британцю статус офіційного претендента на повноцінний титул чемпіона світу за версією IBF. Ним володіє Дмитро Бівол.

Нагадаємо, що Віттакер володіє поясом WBC Silver з осені 2025 року. Тоді він ефектно нокаутував Бенджаміна Гавазі.