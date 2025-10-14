Віттакер проведе бій проти Гавазі

Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) наступний бій проведе проти німця Бенджамін Гавазі (19-1, 13 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок очолить вечір боксу 29 листопада в Бірмінгемі, Велика Британія. Трансляція відбудеться на стримінговій платформі DAZN.

На кону буде титул WBC Silver.

Останній поєдинок Віттакер провів у квітні цього року. У реванші він здобув ефектну перемогу нокаутом у другому раунді над Ліамом Кемероном.

Перший їхній бій завершився технічною нічиєю після інциденту, коли обидва спортсмени випали з рингу.

Нещодавно британець став новим клієнтом промоутерської компанії Matchroom Boxing, яку очолює Едді Гірн.

Гавазі востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року проти Браніміра Маленіци та переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.