Віттакер нокаутував Кемерона в реванші

Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) переміг Ліама Кемерона (23-7-1, 10 КО) на вечорі боксу в Бірмінгемі.

Двобій завершився у другому раунді, після влучного удару Віттакера правою у щелепу супернику, після чого пішов добивати Кемерона. У підсумку рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Віттакер захистив титул IBF International.

Нагадаємо, у першому бою між боксерами була зафіксована нічия. Тоді бій достроково завершився у 5 раунді, через те, що обидва бійці випали за ринг. Кемерон був готовий продовжувати поєдинок, однак Віттакер поскаржився на біль у нозі та зміг вийти на ринг.