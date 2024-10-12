Бій Віттакера та Кемерона завершився після того, як боксери випали з рингу
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Бій між британцями Бенджаміном Віттакером (8-0-1, 5 КО) та Ліамом Кемероном (23-6-1, 10 КО) завершився нічиєю після 5-го раунду.
У якийсь момент Кемерон притиснув Віттакера до канатів, завалився на нього всією вагою, після чого обидва боксери випали за межі рингу.
Віттакер не зміг продовжити бій. На момент припинення поєдинку на суддівських записках у бійців була рівна кількість очок, тож результат поєдинку – нічия роздільним рішенням, яка стала першою в кар’єрі і для Віттакера, і для Кемерона.
Зазначимо, що Бенджамін зазнав дуже серйозної травми. Він залишав арену в інвалідному візку.