Бій Віттакера та Кемерона завершився після того, як боксери випали з рингу

Бій між британцями Бенджаміном Віттакером (8-0-1, 5 КО) та Ліамом Кемероном (23-6-1, 10 КО) завершився нічиєю після 5-го раунду.

У якийсь момент Кемерон притиснув Віттакера до канатів, завалився на нього всією вагою, після чого обидва боксери випали за межі рингу.

WHAT JUST HAPPENED?❗



Ben Whittaker and Liam Cameron go over the ropes 😯#BeterbievBivol | Live Now | #RiyadhSeason pic.twitter.com/iypOq2mifB — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 12, 2024

Віттакер не зміг продовжити бій. На момент припинення поєдинку на суддівських записках у бійців була рівна кількість очок, тож результат поєдинку – нічия роздільним рішенням, яка стала першою в кар’єрі і для Віттакера, і для Кемерона.

Зазначимо, що Бенджамін зазнав дуже серйозної травми. Він залишав арену в інвалідному візку.