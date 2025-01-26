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Він збожеволів: Вайт прокоментував рішення Дюбуа кинути виклик Усику

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 13:10
Він збожеволів: Вайт прокоментував рішення Дюбуа кинути виклик Усику
Ділліан Вайт (ліворуч)
Instagram

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт прокоментував рішення Даніеля Дюбуа кинути виклик Олександру Усику після його перемоги над Ф'юрі.

Слова боксера наводить PunchJunkie.

"Він просто збожеволів. Йому треба думати про Паркера, він зовсім не простий суперник. Наближається такий небезпечний поєдинок, а він думає про Усика. Це безглуздо.

Дюбуа зараз дуже самовпевнений. Такі хлопці завжди програють, якщо ігнорують своїх прямих конкурентів", – розповів Вайт.

Нагадаємо, Даніель захистив титул IBF, відправивши в нокаут Ентоні Джошуа у п'ятому раунді.

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів, після чого Дюбуа одразу кинув виклик українцеві.

Раніше сам британець прокоментував рішення "Циганського короля" завершити кар'єру після поразки від Усика.

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