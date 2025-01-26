Він збожеволів: Вайт прокоментував рішення Дюбуа кинути виклик Усику

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт прокоментував рішення Даніеля Дюбуа кинути виклик Олександру Усику після його перемоги над Ф'юрі.

Слова боксера наводить PunchJunkie.

"Він просто збожеволів. Йому треба думати про Паркера, він зовсім не простий суперник. Наближається такий небезпечний поєдинок, а він думає про Усика. Це безглуздо.



Дюбуа зараз дуже самовпевнений. Такі хлопці завжди програють, якщо ігнорують своїх прямих конкурентів", – розповів Вайт.