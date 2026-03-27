Він вміє бити: Бенн – про бій з Прогрейсом
Британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) поділився думкою про свого майбутнього суперника Реджиса Прогрейса (30-3, 24 КО).
Його слова передає Seconds Out.
"Колишній чемпіон світу, відмінний боєць, бився зірками, програв лише зіркам. Лівша. Він вміє бити, тож мені цікаво показати різні навички.
Я піднявся до середньої ваги, щоб битися з Юбенком-молодшим, останні три роки я був у середній вазі, тож для мене спуститися назад до своєї ваги - дуже цікаво. Я почуваюся сильним у цій вазі", — сказав Бенн.
Їх бій відбудеться 11 квітня в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).
Нещодавно 29-річний британець підписав контракт з компанією Zuffa Boxing.
Нагадаємо, 15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Крісом Юбенком-молодшим. Після цього WBC призначила Конора обовʼязковим претендентом на титул напівсередньої ваги, яким наразі володіє Маріо Барріос.