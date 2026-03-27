Він вміє бити: Бенн – про бій з Прогрейсом

Британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) поділився думкою про свого майбутнього суперника Реджиса Прогрейса (30-3, 24 КО).

Його слова передає Seconds Out.

"Колишній чемпіон світу, відмінний боєць, бився зірками, програв лише зіркам. Лівша. Він вміє бити, тож мені цікаво показати різні навички.

Я піднявся до середньої ваги, щоб битися з Юбенком-молодшим, останні три роки я був у середній вазі, тож для мене спуститися назад до своєї ваги - дуже цікаво. Я почуваюся сильним у цій вазі", — сказав Бенн.