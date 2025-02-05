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Макгіган розповів, яку кількість боїв залишилось провести Джошуа до завершення кар'єри

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 07:28
Відомо, скільки боїв до завершення кар'єри проведе Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній боксер у напівлегкій ваговій категорії Баррі Макгіган прокоментував бажання Ентоні Джошуа провести бій із Мартіном Баколе.

Слова британського тренера наводить Talksport.

"Якби я був менеджером Ентоні, то близько б його не підпустив до Баколе. На мою думку, йому залишилось провести всього чотири поєдинки до завершення кар'єри, тому він має думати про бій з Тайсоном Ф'юрі.

Можливо, він зможе заробити 200 мільйонів фунтів після того, як у справу втрутився Туркі. Я впевнений, що Баколе стане наступним чемпіоном світу у наступні 12 місяців. Він – суцільний жах для усіх", – розповів Макгіган.

Зазначимо, що раніше конголезький боксер особисто анонсував поєдинок проти Джошуа.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.

Раніше Макгіган вже давав пораду Ентоні, проте вона стосувалась не вибору майбутнього суперника.

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