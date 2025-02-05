Макгіган розповів, яку кількість боїв залишилось провести Джошуа до завершення кар'єри

Колишній боксер у напівлегкій ваговій категорії Баррі Макгіган прокоментував бажання Ентоні Джошуа провести бій із Мартіном Баколе.

Слова британського тренера наводить Talksport.

"Якби я був менеджером Ентоні, то близько б його не підпустив до Баколе. На мою думку, йому залишилось провести всього чотири поєдинки до завершення кар'єри, тому він має думати про бій з Тайсоном Ф'юрі.



Можливо, він зможе заробити 200 мільйонів фунтів після того, як у справу втрутився Туркі. Я впевнений, що Баколе стане наступним чемпіоном світу у наступні 12 місяців. Він – суцільний жах для усіх", – розповів Макгіган.