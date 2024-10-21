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Макгіган: Джошуа краще пакувати валізи замість реваншу з Дюбуа

Андрій Яросименко — 21 жовтня, 10:48
Макгіган: Джошуа краще пакувати валізи замість реваншу з Дюбуа
Getty Images

Відомий британський тренер Баррі Макгіган вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) варто завершити кар'єру, і не проводити реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова передає SecondsOut.

"Якщо Ентоні проведе реванш з Дюбуа, то я думаю, Дюбуа нокаутує його ще раніше. Ентоні – приголомшливий боєць, який мав неймовірний успіх. Я думаю, йому краще піти, щоб не погіршити свої здібності.

Йому не треба більше битися, він заробив неймовірні суми грошей і може жити чудовим життям. Йому не треба більше битися! Я думаю, він зробить собі гірше. Просто вважаю, що Ентоні краще пакувати валізи, потрібно повісити рукавички на цвях. Я говорю це з найглибшою повагою", – сказав Макгіган.

Зазначимо, що напередодні IBF визначила дедлайн реваншу між двома британцями.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

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