Макгіган: Джошуа краще пакувати валізи замість реваншу з Дюбуа

Відомий британський тренер Баррі Макгіган вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) варто завершити кар'єру, і не проводити реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова передає SecondsOut.

"Якщо Ентоні проведе реванш з Дюбуа, то я думаю, Дюбуа нокаутує його ще раніше. Ентоні – приголомшливий боєць, який мав неймовірний успіх. Я думаю, йому краще піти, щоб не погіршити свої здібності.

Йому не треба більше битися, він заробив неймовірні суми грошей і може жити чудовим життям. Йому не треба більше битися! Я думаю, він зробить собі гірше. Просто вважаю, що Ентоні краще пакувати валізи, потрібно повісити рукавички на цвях. Я говорю це з найглибшою повагою", – сказав Макгіган.