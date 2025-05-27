Екстренер Тайсона оцінив повернення Пак'яо у бокс
Колишній тренер Майка Тайсона Тедді Атлас висловився про рішення Менні Пак'яо повернутись у бокс та поборотись за титул чемпіона світу WBC.
Думку фахівця наводить Second Out.
"Я не збираюсь нікому заважати заробляти на життя або критикувати спосіб, але мене дійсно турбує один хлопец.
Пак'яо – велика людина, яка віддавала всього себе заради народу, віддавала гроші своїм людям і тепер він вимушений знову виходити в ринг.
Мене турбує те, що він має вийти проти молодого хлопця, який є чемпіоном. Це дійсно дуже бентежно", – розповів Атлас.
Пак'яо востаннє бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.
Раніше чемпіон світу WBO кинув виклик Пак'яо на той випадок, якщо ветеран переможе Барріоса.