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Чемпіон Бокс

Відомий промоутер назвав можливих суперників Джошуа

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 18:50
Відомий промоутер назвав можливих суперників Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Відомий промоутер Едді Гірн розповів про можливих наступних суперників колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Ентоні Джошуа.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Я вважаю, що без Тайсона Ф'юрі пріоритетом для Ей-Джея є бій за звання чемпіона світу. Він же не буде битись проти Усика, чи не так? Тому його наступним суперником має стати переможець пари Дюбуа – Паркер.

Чжилей? Я навіть не знаю. Про що мені відомо, так це про бажання Ентоні боксувати із Ф'юрі", – резюмував Гірн.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Володимир Кличко пояснив, чому не вдалось провести реванш проти Ентоні Джошуа.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа

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