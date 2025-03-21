Тренер Вайта назвав головний козир Усика

Тренер Ксавьє Міллер, який працює з Ділліаном Вайтом (30-3, 20 КО), вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) успішно змінює тактику під час поєдинків, що робить його дуже небезпечним.

Про це Міллер заявив у коментарі для SecondsOut.

"Ви бачили, наскільки великий Тайсон Ф'юрі і як він намагався повиснути на ньому. Але це не зіграло жодної ролі. Усик дуже чудовий у внесенні коригувань, і це проблема. Потрібно вносити коригування на його дії, і ти ніби маєш робити це на льоту і постійно. Нинішні надважковиги, здається, не здатні це зробити, як і супертяжі з 80-х, 90-х", – заявив Міллер.

Раніше тренер Вайта заявив, що Дерек Чісора був найнебезпечнішим суперником українського боксера.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.