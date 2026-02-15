Норман може повернутися на ринг у травні

Ексчемпіон світу Браян Норман-молодший (28-1, 22 КО) наступний бій може провести у травні.

Про це повідомляє BoxingScene з посиланням на джерела близькі до боксера.

Місце проведення та суперник наразі невідомі.

Норман, який наразі посідає 9 місце в рейтингу IBF, 4 – у WBO та 8 – у WBC намагається поставити себе в позицію, щоб потенційно кинути виклик переможцю бою Льюїс Крокер – Ліам Паро, в якому Крокер вперше захистить свій титул IBF у напівсередній вазі.

Нагадаємо, Браян у листопаді втратив титул чемпіона WBO у напівсередній вазі після поразки від Девіна Хейні.

Через кілька місяців після бою Норман оголосив, що його батько більше не є його тренером.