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Туркі може це влаштувати: Вайт – про повернення Кличка

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 13:38
Туркі може це влаштувати: Вайт – про повернення Кличка
Володимир Кличко
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (30-3, 20 КО) вважає, що голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх здатний організувати повернення 48-річного колишнього чемпіона Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Про це Вайт розповів у коментарі Boxing Social.

"Туркі – саме той, хто потрібен. Якщо фанати захочуть цього, то він це влаштує. Усі ці поєдинки захопливі для уболівальників. Це чудово.

Туркі просто хоче влаштовувати видовище для людей, провести хороші поєдинки. Чому б і ні?" – сказав Вайт.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не виходив у ринг з квітня 2017 року, коли він програв бій з Ентоні Джошуа.

Володимир Кличко Ділліан Вайт Туркі аль Аш-Шейх

Туркі аль Аш-Шейх

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