Вайлдер змінив тренера перед наступним поєдинком

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Маліком Скоттом.

Про це повідомляє talkSPORT.

Скотт періодично був частиною команди Вайлдера з того часу, як його нокаутував "бронзовий бомбардувальник" у 2014 році. Потім американець став головним тренером американця у 2021 році, якраз перед його трилогією з Тайсоном Ф'юрі.

"Ми брати та завжди ними будемо. Ми постійно спілкуємося, і між нами немає нічого поганого». Іноді все змінюється, і це був один із таких випадків", – розповів Вайлдер.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.