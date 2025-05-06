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Вайлдер підтвердив перемовини про бій з Нганну

Руслан Травкін — 6 травня 2025, 10:23
Вайлдер підтвердив перемовини про бій з Нганну
Деонтей Вайлдер
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) підтвердив, що мав контакти з Френсісом Нганну (0-2) щодо потенційного поєдинку.

Про це американець зізнався в інтерв'ю для Blody Elbow.

"Хочу провести цей бій. Насправді зараз багато чого відбувається. Ми все ще ведемо переговори щодо цього.

Нині головне завдання – визначитися зі структурою івенту. Ми обмінялися думками. Особисто я за те, щоб провести один бій у боксі та один бій у ММА. Я готовий битися за його правилами після того, як він прийме бій за моїми. Вважаю, що в цій справі треба поводитися чесно", – заявив Деонтей.

Нагадаємо, Нганну нещодавно став винуватцем ДТП із летальним фіналом. Камерунець визнав, що для нього це тягар і він допомагає сім'ї загиблої. 

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