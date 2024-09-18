Усик – про своє затримання поліцією: Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося, дякую всім, хто хвилювався

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) пояснив своє затримання поліцією в аеропорту Кракова.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рух і регалії", – зазначив Усик.

Нагадаємо, нещодавно директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.