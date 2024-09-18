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Усик – про своє затримання поліцією: Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося, дякую всім, хто хвилювався

Володимир Кук — 18 вересня, 00:45
Усик – про своє затримання поліцією: Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося, дякую всім, хто хвилювався
Олександр Усик
ФК Полісся

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) пояснив своє затримання поліцією в аеропорту Кракова.

Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рух і регалії", зазначив Усик.

Нагадаємо, нещодавно директор команди українського боксера Сергій Лапін пояснив, що затримання сталося через службу митного контролю, яка знехтувала своїми обов'язками.

Олександр Усик

Олександр Усик

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