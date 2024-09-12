Стало відомо, чи відвідає Усик бій Джошуа — Дюбуа

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) буде присутнім на поєдинку за титул IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на промоутера Усика, Олександра Красюка.

За інформацією джерела, присутність українця біля рингу посилить припущення про те, що Усик може зустрітися з переможцем бою в майбутньому беззаперечному поєдинку за титул чемпіона світу.

Зазначимо, що Усик раніше перемагав обох боксерів. У вересні 2021 року він спершу відібрав пояси в Джошуа, а в серпні 2022-го захистив їх у реванші. Наступний титульний захист українця відбувся якраз у поєдинку проти Дюбуа.

В червні цього року, незадовго після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, Усик вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа. Бій між двома британцями відбудеться 21 вересня.