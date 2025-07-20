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Перемога над Дюбуа стала для Усика 8-ю поспіль в поєдинках з британськими боксерами

Олексій Мурзак — 20 липня 2025, 01:05
Перемога над Дюбуа стала для Усика 8-ю поспіль в поєдинках з британськими боксерами
Олександр Усик
Getty Images

Рекорд абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика за перемогами над британськими боксерами складає вже 8 поспіль перемог.

За свою кар'єру Усик по одному разу переміг британців Тоні Белью, Дерека Чісору, двічі здолав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, який наразі є останнім у списку переможених.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся бій між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.

Раніше український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу. Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора Тоні Белью Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

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