Перемога над Дюбуа стала для Усика 8-ю поспіль в поєдинках з британськими боксерами

Рекорд абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика за перемогами над британськими боксерами складає вже 8 поспіль перемог.

За свою кар'єру Усик по одному разу переміг британців Тоні Белью, Дерека Чісору, двічі здолав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, який наразі є останнім у списку переможених.

🇬🇧⚔️ Oleksandr Usyk is now 8-0 against UK fighters:



✅ Tony Bellew

✅ Derek Chisora

✅ Anthony Joshua (x2)

✅ Tyson Fury (x2)

✅ Daniel Dubois (x2) pic.twitter.com/XWLZT2uCuX — Ring Magazine (@ringmagazine) July 19, 2025

Нагадаємо, у ніч на неділю, 20 липня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся бій між чемпіоном WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. У 5-му раунді Усик відправив суперника спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу.

Раніше український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0-1, 19 КО) поступився британцю Соломону Дакресу (10-1, 3 KO). Ця поразка стала для українського боксера першою на професійному рингу. Водночас перемогу над британцем Льюїсом Едмондсоном святкуав володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО).