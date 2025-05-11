Підготовка до бою з Дюбуа у розпалі: Усик опублікував фрагмент з тренування під хіт Скрябіна

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує активно готуватись до грандіозного реваншу проти британця Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Цього разу український чемпіон вирішив не просто показати фанатам, як іде тренувальний процес, а й зарядити їх по-особливому.

На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував мотиваційний фрагмент із тренування, що проходив під культову пісню Кузьми Скрябін "Кольорова".

Нагадаємо, нещодавно відбулася пресконференція перед боєм, де не обійшлося без напруги. Представники команд Усика та Дюбуа влаштували словесну перепалку.

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Пізніше українець розповів про несподіване "парі": менеджер британця пообіцяв придбати йому люксове авто, якщо Олександр переможе вдруге.

Раніше повідомлялося, що Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).