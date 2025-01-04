Наймиліше фото дня: Усик з молодшою донькою відвідав кінний клуб

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зачарував соціальні мережі милими фото з донькою.

Український спорстмен разом із маленькою Марією та дружиною завітали до кінного клубу, де дитина вперше зустрілася із тваринами.

Катерина Усик опублікувала у себе в Інстаграмі декілька кадрів чоловіка з донечкою, які дуже швидко розлетілися в інтернеті, визвавши справжній фурор.

Нагадаємо, вже 28 січня Марічка відсвяткує свій перший день народження.

У Олександра та Катерини є ще троє дітей: Єлизавета, Кирило та Михайло.

Нещодавно Усик здобув другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.