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Ексчемпіон світу: Мені подобається Дюбуа, але Усик знову його переможе

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 14:41
Ексчемпіон світу: Мені подобається Дюбуа, але Усик знову його переможе
Дюбуа та Усик
facebook.com/Alexanderusyk/photos

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, якщо знову відбудеться поєдинок між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), то перемогу святкуватиме українець.

Про це він сказав у коментарі для Pro Boxing.

"Усик знаходиться у власній лізі. Він знову переможе Дюбуа, якщо вони поб'ються. Усик – єдиний, хто б переміг Дюбуа. У надважкій вазі Олександр знаходиться у власній лізі, і, безумовно, інші суперважковаговики про це знають.

Це бій, який хоче Дюбуа, за яким він знову гнатиметься. У Даніеля зросла впевненість, і за цим чудово стежити. Мені подобається Дюбуа з точки зору того, що він знайшов впевненість, що Даніель хоче підкорити світ і довести, що він найкращий у світі.

Але Усик знову його переможе. Олександр просто надто розумний. Він надто розумний для всіх представників хевівейту, – сказав Маккензі.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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