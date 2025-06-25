Усик перед боєм з Дюбуа отримав нового промоутера

Інтереси українського чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) буде представляти компанія Usyk17Promotions.

Про це йдеться на сайті BoxRec.

У профілі українця змінилася інформація про промоутера. Замість компанії K2 Promotions, яка раніше представляла інтереси Усика, тепер вказана Usyk17Promotions, яка є власною промоутерською компанією боксера.

Щоправда, у графі промоутер досі вказаний Олександр Красюк.

Зазначимо, що компанія Usyk17Promotions була заснована влітку 2020 року. Ця компанія раніше організувала два турніри з професійного боксу в Україні.

Нагадаємо, що Олександр Красюк, багаторічний промоутер Усика, оголосив про завершення співпраці з українським боксером, яка тривала 12 років.

19 липня у Лондоні на "Вемблі" Олександр Усик проведе реванш з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) – клієнтом Френка Воррена.

Раніше у команді Усика вперше пояснили припинення співпраці з Красюком.