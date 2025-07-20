Це мій другий дім: Усик – про важливість Великої Британії у своїй кар'єрі

Абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив про важливість ролі Великої Британії у його кар'єрі.

Про це боксер розповів на пресконференції після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Останні сім боїв українець провів саме проти британських бійців.

"Велика Британія для мене як другий дім. Тут я виграв головні трофеї – чемпіонство Європи на аматорському рівні, золоті Олімпіаді-2012 в Лондоні, бій з Тоні Беллью, поєдинки Чісори, Джошуа... І ось тепер – 3-разовий чемпіон світу. Я дуже вдячний цій країні, ви найкращі. Дякую", – сказав Усик.

Нагадаємо, що після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.