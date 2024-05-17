Усик відчутно додав у вазі, Ф'юрі скинув майже 10 кг

Напередодні об'єднавчого бою у важкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбулося традиційне зважування боксерів.

Ваги під українцем показали 105,9 кг. Таким чином, українець додав понад 5 кг порівняно з останнім поєдинком із Даніелем Дюбуа. Тоді вага українського чемпіона становила 100,2 кг.

Своєю чергою, Ф'юрі відчутно скинув вагу порівняно з поєдинком проти Френсіса Нганну. Ваги перед боєм з Усиком зафіксували 118,8 кг проти 126 перед боєм з камерунцем.

Нагадаємо, Ф'юрі штовхнув Усика під час фінальної битви поглядів.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Ф'юрі відбудеться в ніч з 18 на 19 травня в Саудівській Аравії. Наш сайт веде текстовий онлайн поєдинку.