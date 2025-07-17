Напруга у повітрі: Усик провів гарячу битву поглядів із промоутером Дюбуа

Український чемпіон Олександр Усик сьогодні феєрив на пресконференції перед поєдинком із Даніелем Дюбуа не тільки словесно, але й на битви поглядів.

Спершу боксер провів стердаун зі своїм опонентом, який, відверто кажучи, виглядав не дуже впевнено напередодні хайпового реваншу. Натомість його промоутер мав більше сміливості.

73-річний Френк Воррен зіштовхнувся лобами із Олександром і дивився йому в очі на рівних кілька секунд, через що здавалося, що напруга у повітрі зростає.

Втім, це все виявилося не більше ніж жартом. Менеджер та український боксер голосно посміялись та потисли одне-одному руки.

Зазначимо, що Олександр прийшов на пресконференцію в автентичному образі, який відсилає до часів козацтва.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.