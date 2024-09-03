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Аль аш-Шейх розповів про можливість проведення бою між Джошуа та Ф'юрі

Андрій Яросименко — 3 вересня, 16:50
Аль аш-Шейх розповів про можливість проведення бою між Джошуа та Ф'юрі
Туркі Аль аш-Шейх
Getty images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він віддає перевагу поєдинку Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО), ніж ще одному бою британця проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Boxingnews24.

"Якщо Джошуа переможе Дюбуа, то буде можливість організувати грандіозний бій. Ентоні втретє виграє титул чемпіона світу, і після бою Усика проти Ф’юрі буде неймовірний поєдинок. Я не буду намагатися провести третій бій Ф’юрі – Усик до того, як зустрінуться Тайсон і Джошуа, весь світ хоче бачити їхній бій", — сказав Туркі.

Нагадаємо, Джошуа та Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні "Вемблі". В червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Туркі аль Аш-Шейх

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