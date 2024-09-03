Аль аш-Шейх розповів про можливість проведення бою між Джошуа та Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він віддає перевагу поєдинку Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО), ніж ще одному бою британця проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Boxingnews24.

"Якщо Джошуа переможе Дюбуа, то буде можливість організувати грандіозний бій. Ентоні втретє виграє титул чемпіона світу, і після бою Усика проти Ф’юрі буде неймовірний поєдинок. Я не буду намагатися провести третій бій Ф’юрі – Усик до того, як зустрінуться Тайсон і Джошуа, весь світ хоче бачити їхній бій", — сказав Туркі.

Нагадаємо, Джошуа та Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні "Вемблі". В червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, Олександр Усик вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.