Дали мені шанс: Усик – про роль братів Кличко у його кар'єрі

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик заявив, що Володимир та Віталій Клички мали великий вплив на розвиток його кар'єри.

Про це він розповів у коментарі Mystic Zach.

"Україна є боксерською країною, тут багато людей хочуть розвиватися, у них немає грошей, вони йдуть на бокс, бо бокс – вид спорту не для слабких. І у нас є талановиті молодші хлопці. Брати Клички дали шанс мені й всім українським боксерам. Це можливо, якщо ви будете добре працювати. Бути чемпіоном світу можливо, потрібно просто вибудувати це. Україна – дуже талановита боксерська країна, дуже жорсткий, дуже витривалий народ, – сказав Усик.

Нагадаємо, наступний бій український чемпіон проведе проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі", Лондон.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Це і не дивно, адже гаряча пресконференція зі звинуваченнями у симуляції та високою напругою не залишила байдужим жодного фаната боксу.