Я поганий боксер: Усик – про перше тренування

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) пригадав своє перше тренування.

Цитує боксер журнал The Ring.

"На першому тренуванні я отримав важкий удар в обличчя і з носа потекла кров. Я змив її, подивився – ніби нічого не зламав. Після тренування спитав тренера, коли наступне заняття. Він відповів: "Післязавтра, але ти не прийдеш".

Я нічого не відповів, але вдома багато думав. Чому він так сказав? Тренер думає, що мені було занадто боляче? Я поганий боксер? Мабуть, тренер сказав це спеціально, щоб я більше вірив у себе", – розповів Усик.