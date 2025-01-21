Я поганий боксер: Усик – про перше тренування
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) пригадав своє перше тренування.
Цитує боксер журнал The Ring.
"На першому тренуванні я отримав важкий удар в обличчя і з носа потекла кров. Я змив її, подивився – ніби нічого не зламав. Після тренування спитав тренера, коли наступне заняття. Він відповів: "Післязавтра, але ти не прийдеш".
Я нічого не відповів, але вдома багато думав. Чому він так сказав? Тренер думає, що мені було занадто боляче? Я поганий боксер? Мабуть, тренер сказав це спеціально, щоб я більше вірив у себе", – розповів Усик.
Раніше Аль аш-Шейх назвав умову за якої може відбутися бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.
Нагадаємо, у грудні українець здобув перемогу над Тайсоном одностайним рішенням суддів. Його гонорар за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.