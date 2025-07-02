Ф'юрі провів битву поглядів з другом Путіна

Колишній чемпіон світу у надважкій Тайсон Ф’юрі відвідав турнір, організованого російським президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим.

Про це британець розповів в Instagram.

У Стамбулі Тайсон зустрівся з Кремльовим, де провів з ним битву поглядів та похвалив росіянина за внесок у спорт.

"Дякую Умару Кремльову за те, що запросив мене сюди, і організацію цього всього. Оплески йому. Тут найкрутіші бійці, менеджери, медіа та промоутери. І я тут. Дивовижний вайб. Це настільки круто! Ці всі люди приїхали сюди, щоб почати золоту еру боксу. Я кажу зазвичай показати мені гроші, але покажіть мені свій ентузіазм. У нас практично не було нічого раніше, але зараз перспективи наших усіх бійців дивовижні. Це приголомшливо", – цитує Тайсона "Матч".

Також почесними гостями вечора боксу стануть ексчемпіон WBA, WBO, IBF у напівважкій вазі Сергій Ковальов, ексчемпіон WBO у важкій вазі Шеннон Бріггз, а також претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі британець Дерек Чісора (36-13, 23 КО).

Зазначимо, що сам Кремльов, який є другом глави Кремля Володимира Путіна, розвитку боксу аж ніяк не сприяє – IBA занепала під його керівництвом, а Міжнародний олімпійський комітет виключив цю організацію зі свого складу.