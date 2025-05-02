Поєдинок проти Алі: Усик у відеогрі провів бій проти кумира
Олександр Усик
Undistuped
Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув до Нью-Йорку, щоб відвідати вечір боксу, в якому на ринг вийдуть Девін Хейні, Раян Гарсія та Теофімо Лопес.
В одному із закладів Олександр провів бій проти Мухаммеда Алі. Поки що лише у відеогрі.
На короткому відео видно, що український боксер грає в гру "Undispudet" за самого себе. Судячи з реакції Олександра, йому вдалося здобути перемогу.
Нагадаємо, Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа, бій запланований на 19 липня у Лондоні.
Напередодні промоутер українського чемпіона висловився про завершення кар'єри свого підопічного.
Раніше повідомлялося, що Усик здивував вибором суперника на прощальний бій.