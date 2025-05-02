Поєдинок проти Алі: Усик у відеогрі провів бій проти кумира

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув до Нью-Йорку, щоб відвідати вечір боксу, в якому на ринг вийдуть Девін Хейні, Раян Гарсія та Теофімо Лопес.

В одному із закладів Олександр провів бій проти Мухаммеда Алі. Поки що лише у відеогрі.

На короткому відео видно, що український боксер грає в гру "Undispudet" за самого себе. Судячи з реакції Олександра, йому вдалося здобути перемогу.

Usyk FACES OFF with Ali in the @PlayUndisputed boxing game!!! #Boxing pic.twitter.com/vkavygmZjD — Fight Hub TV (@FightHubTV) May 2, 2025

Нагадаємо, Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа, бій запланований на 19 липня у Лондоні.

Напередодні промоутер українського чемпіона висловився про завершення кар'єри свого підопічного.

Раніше повідомлялося, що Усик здивував вибором суперника на прощальний бій.