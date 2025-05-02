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Поєдинок проти Алі: Усик у відеогрі провів бій проти кумира

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 11:10
Поєдинок проти Алі: Усик у відеогрі провів бій проти кумира
Олександр Усик
Undistuped

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) прибув до Нью-Йорку, щоб відвідати вечір боксу, в якому на ринг вийдуть Девін Хейні, Раян Гарсія та Теофімо Лопес.

В одному із закладів Олександр провів бій проти Мухаммеда Алі. Поки що лише у відеогрі.

На короткому відео видно, що український боксер грає в гру "Undispudet" за самого себе. Судячи з реакції Олександра, йому вдалося здобути перемогу.

Нагадаємо, Олександр проведе реванш із Даніелем Дюбуа, бій запланований на 19 липня у Лондоні.

Напередодні промоутер українського чемпіона висловився про завершення кар'єри свого підопічного.

Раніше повідомлялося, що Усик здивував вибором суперника на прощальний бій.

Бокс Олександр Усик Мухаммед Алі

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