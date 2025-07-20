Усик: Це дуже важлива перемога для тих хлопців, які боронять мою країну

Абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) оцінив перемогу над ексволодарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Про це боксер розповів на пресконференції після поєдинку.

"Чи виправдав очікування Дюбуа? Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, готуюсь о кожного суперника, не займаюсь "шапкозакидацтвом". Кожен мій опонент - це дуже серйозний хлопець, який виходить, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці, моєму народу за підтримку. Це дуже важлива зараз перемога для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну", - розповів Усик.

Нагадаємо, що після бою із британським боксером Олександр Усик провів битву поглядів із відомим американським блогером Джейком Полом.

Окрім того, український чемпіон у флешінтерв'ю заявив про можливий третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.