Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик дав інтерв'ю відомому британському журналісту Пірсу Моргану.

Про це 38-річний український боксер розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Було приємно взяти участь у цьому інтерв'ю. Дякую, Пірсе", – написав Усик.

Олександр Усик проілюстрував допис фото, на якому його зафіксовано з Морганом у студії журналіста. Коли вийде інтерв'ю в етер – наразі невідомо.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Усик проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа. Олександр вже перемагав британця – 26 серпня 2023 року у Вроцлаві українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Напередодні Усик вступив у перепалку з членом команди Дюбуа щодо суперечливого удару нижче пояса в першому поєдинку.