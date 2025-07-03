Він сказав погані слова про мою маму: Усик назвав суперника, якого не любить

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав єдиного свого суперника, якого вважає поганою людиною.

Фрагмент розмови з українським боксером публікує DAZN.

"Моя слабкість – я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій суперник, якого я не люблю , – це Марко Хук. Він погана людина, бо сказав погані слова про мою маму", – заявив Усик.

Поєдинок українця та Марко Хука відбувся 9 вересня 2017 року в Берліні у рамках чвертьфіналу World Boxing Super Series. У підсумку, Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 10 раунді.

Після цього наш боксер здолав Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва, ставши абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Раніше Тайсон Ф’юрі анонсував третій бій з Усиком.