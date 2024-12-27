Усик потрапив на обкладинку журналу Forbes

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик потрапив на обкладинку відомого журналу Forbes. Випуск вже можна придбати на сайті.

Про це видання оголосило у себе в соціальних мережах.

" Один журнал – два символи успіху. На одній з обкладинок нового випуску Forbes Ukraine – Олександр Усик – чемпіон світу у надтяжкій вазі, який нещодавно переміг Тайсона Фʼюрі у їх другому протистоянні".

"В інтерв’ю з чемпіоном журналісти Forbes спробували не лише подивитися на Усика, як на видатного спортсмена, а й розглянути його як бізнес‑проєкт, що об’єднує понад 100 людей і приносить десятки мільйонів доларів доходу", – йдеться у заяві журналу.

Нагадаємо, українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

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В першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.