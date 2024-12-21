Зірка Реала підтримав Усика напередодні реваншу проти Ф'юрі

Лідер мадридського Реала Лука Модрич висловив свою підтримку Олександру Усику напередодні реваншу проти Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомив Дарійо Срна у своєму Instagram.

Спортивний директор донецького Шахтаря опублікував сумісне фото із володарем Золотого м'яча, на якому функціонер та хавбек "вершкових" тримають футболку із прізвищем українського чемпіона.

Нагадаємо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться сьогодні вночі у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Перший поєдинок боксерів завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів.

Окрім того, визначився третій рефері, який розсудить поєдинок, через якого виникла жорстка суперечка між командами Усика та "Циганського короля".

Зазначимо, що раніше слова підтримки Усику висловив президент України Володимир Зеленський.